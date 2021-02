Roma, Zaniolo morde il freno: “Tra un mese torno in campo”

"Sto correndo da due o tre giorni, tra un mese torno in campo". È questo l’annuncio, che arriva direttamente da Nicolò Zaniolo, fatto durante una room su Clubhouse. Il trequartista della Roma, che sta recuperando dopo la seconda ricostruzione del legamento crociato in un anno, mette quindi nel mirino gli Europei, ma torna anche sul derby perso dai giallorossi a gennaio: "Con me in campo non sarebbe cambiato nulla, io posso dare una mano ma un giocatore da solo non cambia la gara - il pensiero del giovane centrocampista - Ibanez ha sbagliato, ma com'è capitato a lui può succedere a tutti".