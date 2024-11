Roma, inizia ufficialmente la terza era Ranieri: prima la panchina poi la dirigenza

Dopo il bagno di folla della scorsa notte all’aeroporto di Fiumicino, prende ufficialmente il via il terzo capitolo di Claudio Ranieri come allenatore della Roma. Il nuovo tecnico è arrivato a Trigoria all'ora di pranzo dove c'erano pochi tifosi ad attenderlo, poco prima delle 15 il suo ingaggio è stato ufficializzato dal club e subito dopo ha cominciato a dirigere il primo allenamento della squadra. Per lui contratto fino al 30 giugno 2025 e poi un futuro da dirigente.