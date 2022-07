Roma, ufficiale il colpo Dybala: contratto fino al 2025

IL COLPO

Ieri primo giorno di lavoro per la Joya, che proseguirà la preparazione con un programma personalizzato: Mourinho vuole ridurre al minimo il rischio infortuni

Paulo Dybala è ufficialmente un giocatore della Roma: il club giallorosso ha anticipato l'annuncio attraverso un tweet con gli occhi dell'argentino e una clessidra e poco dopo ha diffuso il comunicato in cui si conferma che il calciatore ha firmato fino al 30 giugno 2025 e che indosserà la maglia numero 21. "I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza - le sue prime parole -. Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso".

Non è ancora stata fissata la data per la prima conferenza stampa della Joya, ma potrebbe essere il prossimo 6 agosto, con la presentazione il giorno successivo all’Olimpico ai tifosi in occasione dell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Si conosce invece la data del suo esordio in giallorosso, previsto questo sabato in amichevole contro il Nizza.

"L’adesione di Dybala al nostro progetto testimonia la credibilità del Club e la bontà del lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti", ha commentato il general manager dell’area sportiva del Club, Tiago Pinto. "Paulo è un calciatore di statura mondiale, ha vinto titoli e ottenuto riconoscimenti internazionali: porterà alla Roma la sua classe e sono certo che con lui saremo più forti e più competitivi".

L'attaccante ieri non è salito sul pullman che ha portato la squadra dal ritiro di Algarve a Faro, per disputare l’amichevole contro lo Sporting Lisbona. L'argentino ha preferito restare in albergo e terminare l'iter per il closing del contratto, prima di raggiungere lo stadio. Arrivato per l’inizio della ripresa, Dybala si è seduto in tribuna tra Tiago Pinto e i suoi agenti, una fila sotto a Dan e Ryan Friedkin, indossando la maglia della Roma.

L'avventura di Dybala in giallorosso è dunque iniziata. Lunedì le visite mediche hanno dato esito positivo ed è stato il primo giorno per la Joya con i nuovi compagni. Paulo è stato accolto benissimo nel ritiro giallorosso: abbracci e battute per il nuovo arrivato, particolarmente caloroso il saluto di Abraham. Dopo un accogliente benvenuto anche da parte di Mourinho, che si è complimentato con lui per aver scelto la maglia numero 21: "Bravo, è stata una decisione intelligente", l'argentino si è unito alla squadra a cena, seduto accanto a Spinazzola, l’unico con il quale aveva già giocato, quando il terzino era alla Juventus, indossando per la prima volta i nuovi colori. Gli stessi, quelli del materiale ufficiale del club, con cui già ieri mattina ha lavorato sul campo. La stesura del contratto ha richiesto molto tempo per la complessa questione dei diritti d’immagine, che restano completamente al giocatore, ma alla fine l'annuncio è arrivato, anche se con un giorno di ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti.

L'attaccante, intanto, ha iniziato a lavorare sul campo: sedute singole e lavoro personalizzato sotto l'attento sguardo di Mou. Come per gli altri giocatori della rosa, infatti, Mourinho è molto attento alla preparazione atletica, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio d'infortuni. L'ultima partita ufficiale di Dybala risale a Italia-Argentina del primo giugno a Londra, 49 giorni fa, ma già sabato è atteso per uno spezzone di partita contro il Nizza. Il nuovo acquisto giallorosso non vede l’ora di cominciare e già alla terza giornata di campionato lo aspetterà la sfida con il suo passato. Il 27 agosto, infatti, a Torino la Juventus ospiterà la Roma: "La Partita" per la Joya, dopo sette anni trascorsi in bianconero.