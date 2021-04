Roma, tre rapinatori armati a casa Smalling: costretto ad aprire la cassaforte

PAURA

Rubati rolex e gioielli, illesi il calciatore e la moglie del difensore inglese

Rapina nella notte in casa di Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione del difensore della Roma in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando Rolex, gioielli e circa 300 euro in contanti. Sulla vicenda indaga la polizia. In casa oltre al calciatore ci sarebbe stata la moglie: tanta paura ma entrambi sarebbero illesi. Getty Images

Da una prima ricostruzione degli investigatori sembra che i rapinatori fossero tre, armati di pistola e probabilmente italiani: sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La rapina è avvenuta nella serata che ha portato la squadra giallorossa a qualificarsi in semifinale di Europa League, Smalling non ha preso parte al match contro l'Ajax per il perdurare del problema al ginocchio sinistro per il quale nei giorni scorsi era stato in Spagna per un consulto.