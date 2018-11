Roma, Totti entra nella Hall of Fame giallorossa

16/11/2018

Francesco Totti sempre di più nella storia della Roma . Il 27 novembre, prima della sfida di Champions contro il Real Madrid , verrà celebrato l'ingresso dell'ex capitano nella Hall of Fame dei giallorossi. Ancora una volta lo stadio Olimpico sarà tutto per il numero 10, probabilmente con le lacrime agli occhi, come quel 28 maggio del 2017 subito dopo Roma-Genoa. Lo ha fatto sapere il club giallorosso, accompagnando l'annuncio con un video dedicato all'ex capitano e ora dirigente.

"Il 29 maggio 2017 è entrato nella Hall Of Fame. Nel prepartita di Roma-Real Madrid celebreremo Francesco Totti e il suo ingresso tra i nostri famer - si legge nel comunicato del club - Il leggendario numero 10 giallorosso sarà protagonista di una cerimonia a bordocampo in cui gli sarà consegnata la maglia sartoriale preparata per tutti i membri della Hall of Fame. L’evento di martedì 27 novembre inizierà alle ore 20:00 e precederà l’ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento in vista della sfida della quinta giornata del Gruppo G di Champions. Totti è stato il primo giocatore eletto per decisione diretta della Società, portando così a 28 il numero di calciatori ammessi nella Hall of Fame del Club a partire dall’anno di istituzione (2012). Invitiamo i tifosi giallorossi a fare il loro ingresso allo Stadio Olimpico in tempo utile, per vivere insieme un altro passo nella storia di Francesco e di tutti noi".

Un passo nella storia che come è logico emoziona tantissimo lo stesso Totti: "“Mi sento profondamente onorato di questo riconoscimento e del modo in cui è arrivato - ha detto l'ex capitano - Essere lì insieme con degli idoli miei e di generazioni di tifosi è un privilegio, per questo ringrazio la Roma per questo nuovo traguardo raggiunto indossando i colori della mia squadra del cuore e della mia città”.