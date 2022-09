Roma, tifoso d'eccezione: Stallone posa con la maglia giallorossa 

"Rambo" nella Capitale

Possibile presenza dell'attore per la partita di Europa League contro l'Helsinki.

© twitter Stanno facendo il giro del web le foto che vedono Sylvester Stallone, sulla terrazza dei Musei Vaticani, con indosso la maglia giallorossa personalizzata con il numero 12, il suo nome e cognome. Un tifoso d'eccezione per la squadra di Mourihno che ha accolto l'attore nella Capitale in modo speciale.

Dopo aver partecipato al Gran Premio di Monza in veste di testimonial per la sua nuova serie Tulsa King, Stallone è da poco approdato a Cinecittà per un evento promozionale che si terrà questa sera.

Stanno circolando voci su una possibile presenza della star di "Rambo" e "Rocky Balboa" in tribuna, domani sera, per assistere alla partita di Europa League Roma-Helsinki. Allo stesso tempo, però, il suo aereo privato sarebbe già stato schedulato da Ciampino in concomitanza con la partita.

IL TWEET DELLA ROMA