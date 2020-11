Roma: Tiago Pinto nuovo dg a partire dal 1° gennaio 2021

L'ANNUNCIO

La Roma parla sempre più portoghese. Il club giallorosso ha infatti raggiunto un accordo con Tiago Pinto come nuovo direttore generale. Arriva dal Benfica, dove ha lavorato a stretto contatto con una vecchia conoscenza del calcio italiano, Rui Costa, ed entrerà in carica a partire dal 1° gennaio 2021 "riportando a Dan e Ryan Friedkin - si legge nel comunicato ufficiale - e supervisionando tutte le componenti sportive del Club". "Tiago è un talento di livello mondiale - ha detto il presidente della Roma Dan Friedkin - Siamo convinti che la sua notevole energia, i suoi solidi princìpi e la sua capacità di individuare, sviluppare e ottimizzare il profilo dei talenti sosterranno la nostra ambizione di rendere la Roma competitiva per i più importanti trofei italiani ed europei".

"Sono lieto e onorato di entrare a far parte della Roma in un momento così entusiasmante per lo sviluppo del Club - ha commentato Pinto, 36 anni - Lasciare il Benfica è stata una decisione molto difficile, visto quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi otto anni, ma entrare a far parte di una Roma in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà è un'opportunità professionale che non potevo rifiutare. Sarò eternamente grato al Benfica per la fiducia e il sostegno e anche a Dan e Ryan Friedkin per avermi dato questa opportunità alla Roma per continuare a crescere nello sport che amo".

"Tiago Pinto è un profilo eccezionale per sviluppare il talento calcistico alla Roma - le parole del Ceo della Roma Guido Fienga - Tiago è molto apprezzato per l’approccio olistico allo sviluppo e anche per l’esperienza nella costruzione del percorso verso la prima squadra dei calciatori del vivaio. La sua energia, la sua competenza e il suo impegno saranno determinanti per compete nella conquista dei trofei. C'è grande slancio e ottimismo dentro e fuori dal campo. Questa nomina chiave è la testimonianza del nuovo entusiasmante approccio che i Friedkin stanno portando al Club".