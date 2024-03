Roma, Tiago Pinto: "Difficile l'esonero di Mou, De Rossi è spettacolare"

ROMA

"Quando ho deciso di lasciare la Roma? Forse dopo la finale di Budapest"

© italyphotopress A quasi due mesi dal suo addio anticipato alla Roma, Tiago Pinto è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso. "L'esonero di Mourinho? Quello è stato un giorno molto difficile per tutti - ha spiegato a Sky Sport l'ex ds della Roma -. Io sono ancora giovane, non so se i direttori sportivi più anziani gestiscono certe questioni in modo diverso". "Io nel momento in cui si deve licenziare un allenatore sono morto perché significa che anche io ho sbagliato qualcosa prima di mettere fine a un rapporto di due anni e mezzo", ha aggiunto.

Poi qualche considerazione su Daniele De Rossi, arrivato sulla panchina giallorossa al posto proprio dello Special One e protagonista della svolta della squadra sul piano dei risultati e della comunicazione. "Daniele sta facendo molto bene ed è una persona spettacolare - ha raccontato Tiago Pinto -. Mi ha sorpreso la consapevolezza che ha di quanto costa essere allenatore".

"Se mi ha chiesto di restare? Sì, noi abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche prima del suo arrivo", ha proseguito l'ex ds della Roma confermando l'ottimo feeling con De Rossi. "Lo confermerei alla guida della Roma? Ora non posso mettermi nei panni del ds giallorosso...", ha continuato Tiago Pinto dribblando un po' la domanda.

Poi qualche considerazione sulla fine dell'avventura a Trigoria. "Cosa è successo dopo la finale di Europa League persa a Budapest? Quello che mi ricordo è che è stato umanamente difficile gestire le ore successive a quella sconfitta - ha raccontato Tiago Pinto -. È stato l'unico giorno della mia carriera in cui ho sentito l'impatto fisico sulle mie emozioni. È stato un momento cruciale per me, forse è stato in quel momento che ho preso la decisione di andare via".