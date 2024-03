Totti: "De Rossi sta facendo grandi cose. Col Milan sfida bellissima"

Francesco Totti molto contento di come il suo amico Daniele De Rossi abbia dato nuova vitalità alla Roma: "Non mi aspettavo che facesse così bene da subito ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore e io, come tutti i tifosi giallorossi, spero continui su questi livelli. La Roma è una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore". L'ex capitano giallorosso, intervistato da Francesca Benvenuti in esclusiva per Sportmediaset, individua la miglior qualità di De Rossi: "Conoscere bene la città, i tifosi e la società e quindi sta riunendo tutto questo per far sì che i giocatori rendano con la massima tranquillità".