Roma, stadi chiusi? Ecco l'occasione per cantare i cori

Come conciliare le esigenze del tifoso di sostenere la propria squadra con l'emergenza coronavirus? La Roma, attraverso il suo profilo Twitter, ha trovato una soluzione originale: "Visto che per un po' di tempo non potremo più cantarlo negli stadi, ecco un'altra occasione per utilizzarlo". Come? Intonare il coro mentre si lavano correttamente le mani...