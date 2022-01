Roma, sorpresa della squadra per i 59 anni di Mourinho

Compleanno a Trigoria per José Mourinho. Il tecnico della Roma ha compiuto 59 anni e prima dell'allenamento ha ricevuto una sorpresa da parte della sua squadra e Tiago Pinto. Candeline e torta con tanto di raffigurazione del murales dello street artist Harry Greb che ritrae lo Special One in vespa. Poi il soffio sulle candeline, l'applauso della squadra e il taglio della torta, con la prima fetta consegnata al capitano, Lorenzo Pellegrini. "Ora andiamo a lavorare" ha detto il portoghese, già proiettato al lavoro sul campo nonostante il giorno di compleanno celebrato da squadra e società.