Roma: solo terapie per Abraham, corsa contro il tempo per la Juve

IL GRANDE DUBBIO

L'attaccante inglese si è sottoposto alle prime terapie. Recuperato Pellegrini

Tammy Abraham vuole esserci a tutti i costi contro la Juventus e in casa Roma è partita la corsa contro il tempo per recuperare l'attaccante inglese, che in Nazionale ha riportato un trauma contusivo alla caviglia destra. L'ex Chelsea si è diviso tra palestra e centro riabilitativo, con i fisioterapisti che con i vari trattamenti antinfiammatori stanno provando a ridurre il dolore della zona dolorante. Getty Images

Laser e tecar terapia, trattamenti antinfiammatori, termocamera e magnetoterapia: la Roma ce la sta mettendo tutta per farlo giocare contro la Juventus e il giocatore, fiducioso di potercela fare, è pronto a stringere i denti. L'ultima parola spetterà allo staff medico e a Mourinho che lo vuole sì in campo ma senza rischiare di perderlo per altri match. Nel caso non ce la facesse, Shomurodov è in vantaggio su Borja Mayoral per sostituirlo al centro dell'attacco.

C'è anche una buona notizia dall'infermeria di Trigoria: José Mourinho recupera Pellegrini, ormai completamente recuperato dall’attacco febbrile dei giorni scorsi. Sempre ai box Smalling. Per quanto riguarda gli 11 che scenderanno in campo a Torino, la formazione non dovrebbe riservare nessuna sorpresa: Calafiori è in vantaggio su Vina e Zaniolo agirà nel terzetto alle spalle della punta con Pellegrini e Mkhitaryan.