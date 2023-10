Roma, Rui Patricio in tribunale in Portogallo per una piscina

Questo tuffo non s'ha da fare e per un portiere come Rui Patricio è quasi un colmo. L'estremo difensore della Roma è finito in tribunale in Portogallo per un contenzioso aperto con un vicino di casa a causa di una piscina costruita, secondo il portiere, illegalmente vicino a degli appartamenti di sua proprietà a Leiria. Non avendo trovato una soluzione i due sono finiti in tribunale dopo che Rui Patricio ha denunciato il medico vicino di casa per danni.