Roma, Ranieri: "Stiamo meglio ma serve tempo. L'Atalanta? Squadra perfetta, ti mangia!"

RANIERI: "VOGLIO CHE I TIFOSI POSSANO ESSERE ORGOGLIOSI DI NOI"

Elogio dell'avversario, dunque. Ma anche maggiore convinzione sulla ripresa della Roma, specie dopo la bella prestazione contro il Tottenham: "Noi abbiamo visto un barlume di luce, ho visto giocatori che vogliono qualcosa di positivo. Ora dobbiamo rendere i nostri tifosi orgogliosi. Non stiamo bene come io vorrei ma non è possibile dopo appena 10 giorni, ma le note negative di Napoli si sono affievolite. Possiamo vincere o perdere, ma lo ripeto: dobbiamo rendere i tifosi orgogliosi. Dal 24 settembre l'Atalanta ha fatto 10 vittorie e 2 pareggi, facendo ben 35 gol. L'Atalanta è prima per gol fatti, per occasioni create, per tiri in porta. L'Atalanta ti mangia e io non voglio che la mia squadra non venga mangiata. Voglio vedere una gran bella partita. Vorrei che i tifosi uscissero dallo stadio dicendo 'Finalmente hanno fatto tutto ciò che avrebbero dovuto fare'".



RANIERI: "ROMA NON E' STATA COSTRUITA IN UNA NOTTE, DATECI TEMPO"

"Ora sembra che tutti dobbiamo copiare l'Atalanta - ha proseguito Ranieri - che è un modello di vertice a cui ispirarsi. Hanno saputo creare questo modello dalla base, Gasperini andò male nelle prime partite e successivamente è sbocciato. Ha avuto un gran merito di tutto questo, bisogna levarsi il cappello e fare i complimenti a tutta la società. Stanno tutti remando in un'unica direzione. Noi abbiamo giocatori importanti che stiamo cercando di riportare alla loro bellezza. Poi sarà l'allenatore a decidere chi tenere. Noi faremo tutto il possibile per cercare di accontentarlo. Roma non è stata costruita in una notte, quindi dateci più tempo".