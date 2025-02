Roma, Ranieri spiega il turnover: "Dobbiamo gestire le forze per fare il massimo"

Il gol di Angelino in pieno recupero ha regalato un punto alla Roma nella sfida dell'Olimpico contro il Napoli capolista. "Le scelte iniziali erano dovute alle fatiche dell'Europa League - ha commentato Ranieri a fine partita -, tutti si stanno allenando al massimo e mi è sembrato più giusto iniziare con sei undicesimi nuovi e poi cambiare quando il Napoli era più stanco. Ho fatto i miei conti per prendere le decisioni di formazione, il turnover è più ragionato per gestire le forze di tutti. Partita dopo partita proviamo a fare il meglio possibile".