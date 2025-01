Roma, Ranieri: "Pellegrini aveva voglia di essere il capitano nel derby. Ora siamo squadra"

Ranieri è mister derby di Roma: cinque vittorie su cinque: "Io sono disponibile a stare qui fino alla fine dell’anno, poi Dio vedrà. I derby si caricano da soli, non serve l’allenatore. Cerco di far stare i ragazzi sereni e di poter dare tutto in campo. Quando arrivo in una squadra mi metto l'elmetto e vado, lavorando come so lavorare. Ho cercato di ridare fiducia a tutti e ridare autostima. La qualità di questi ragazzi è altissima ma va infarinata con la voglia di arrivare al risultato". Sulla rissa finale: "Mi è dispiaciuto e l'ho detto a Baroni.