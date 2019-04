Roma, Ranieri non molla: "Ce la giocheremo fino in fondo"

20/04/2019

"È stata una partita intensa, difficile, l'Inter sta attraversando un ottimo momento e anche noi non siamo da meno anche se non stiamo benissimo come vorrei". L'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, è soddisfatto a metà dopo il pareggio di San Siro che tiene i giallorossi fuori dalla zona Champions: "Eravamo venuti qua per cercare di vincere, potevamo capitalizzare di più e contrattaccare di più, nella ripresa siamo stati troppo schiacciati nella nostra metà campo, ma comunque venire a San Siro e prendere un punto cercando di vincerla fino alla fine ci può stare".