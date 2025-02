Roma, Ranieri esalta Soulé: "Credo molto in lui, è il futuro di questa squadra"

La Roma ha vinto di misura contro il Parma raccogliendo il terzo successo consecutivo in trasferta in Serie A, sempre senza prendere gol. "Sono soddisfatto perché sapevo che vincere qui non è mai facile - ha commentato Claudio Ranieri a fine partita -. Abbiamo fatto un gol bellissimo, ma avremmo dovuto chiudere la partita. Ci siamo andati vicino, ma sono comunque contento per altri tre punti importanti raccolti". Decisiva la rete di Soulé: "Io credo molto in lui e lo sa. Non è facile giocare per la Roma, ma si sta applicando molto. Sta ripercorrendo la strada di Baldanzi che quest'anno è più convinto e deciso, ma Matias deve stare tranquillo perché il futuro giallorosso è suo".