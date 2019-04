Roma, Ranieri: "De Rossi è l'anima della squadra"

06/04/2019

La Roma torna a vincere grazie a un gol di De Rossi in casa della Sampdoria: "E' l'anima della squadra, un condottiero, un leader - commenta Ranieri al termine del match -. Uno che si gasa e gasa la squadra. E' importante per Roma e per tutta la società. Questa la partita più bella da quando sono tornato? Questa mentalità deve averla ogni squadra. La Samp ha giocatori di qualità, è difficile pressarla ma abbiamo fatto un'ottima prestazione".