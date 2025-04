Roma, Ranieri: "Champions? Siamo onesti, solo se le altre 'sbragano'... Dovbyk mi deve dare di più"

"La partita con il Verona sarà difficilissima, sono quadrati e ripartono a 1000 all’ora. E importantissima: vogliamo i 3 punti ma sarà dura". Il tecnico della Roma Claudio Ranieri conosce le insidie della gara di sabato sera contro i gialloblù. "Fisicamente la squadra sta bene ma lo stato di forma non è ottimale - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - Prima giocavamo a 1-2 tocchi con leggerezza, ora non più anche per merito della controparte: affrontare Juventus e Lazio non è semplice ma dico che questa squadra sta facendo il massimo e tira fuori il meglio che ha. Cambiare? Si può ma serve il bilancino del farmacista. Dovbyk? Tante volte lui parte e non gli diamo la palla o viceversa. Oltre al gol deve dare la prestazione, deve pressare e farsi vedere. Non sono ancora soddisfatto e credo neanche lui. Mi deve dare di più”.