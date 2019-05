Roma prepara la festa per De Rossi: Olimpico tutto esaurito

21/05/2019

Non sarà come l'addio al calcio di Totti di due anni fa, ma qualcosa di molto simile per l'ultima partita di De Rossi con la maglia della Roma. I tifosi, che da giorni protestano contro la società per la scelta di non rinnovare il contratto al capitano, gli stanno organizzando un grande festa e i biglietti per la sfida con il Parma di domenica sera sono andati esauriti in pochissime ore. Sugli spalti ci saranno 60 mila spettatori.



La Capitale vuole rendere omaggio al centrocampista che è nato e cresciuto in giallorosso vestendo la maglia della prima squadra dal 2001. Diciotto anni di storia dove da capitan futuro è diventato capitan presente nelle ultime due stagioni: 458 presenze e 43 gol che hanno fatto la storia.