Roma, Petrachi: "Infortuni? Stiamo rifacendo i campi a Trigoria"

LE PAROLE

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan, Gianluca Petrachi ha affrontato diverse tematiche. A partire dagli infortuni muscolari che hanno colpito la squadra di Fonseca. Il ds della Roma ha già messo a punto una soluzione: "Stiamo cambiando il manto erboso di Trigoria, perché i ragazzi a volte si lamentano della durezza. Ho chiesto alla società di intervenire, lo stiamo facendo sul campo principale e lo faremo anche sugli altri campi: li rizolleremo per togliere ogni tipo di alibi ai calciatori. Mi auguro che le cose possano migliorare”. Dzeko fa proseliti, la Roma ha un tifoso in più

Il dirigente ex Torino si è soffermato sui casi singoli come riporta il sito ufficiale dei capitolini: "Spinazzola e Pastore di tanto in tanto hanno avuto infortuni muscolari, Zappacosta mi ha stupito, perché si è fatto male nel riscaldamento pre-gara e non si era fatto nulla prima. Under è un giocatore molto esplosivo, mi ha detto che si è stirato facendo un colpo di tacco forte e improvviso, può capitare. La mia attenzione sarà rivolta a questa problematica".

C'è spazio anche per il mercato e Petrachi espone concetti forti se non vere e proprie frecciate alle altre big: "Sono orgoglioso di aver mantenuto la promessa data a tutti quanti i tifosi il primo giorno, quando ho spiegato che la Roma non sarebbe stata la succursale di nessuno. Tutti hanno capito che oggi non possono venire alla Roma a dettar legge e prendersi i calciatori come vogliono e fare i prepotenti. Spero che questa cosa venga mantenuta e rispettata”.

Sul rinnovo di Dzeko, che a inizio mercato sembrava a un passo dall'Inter: "Quanto successo nell’anno difficile della Roma aveva creato del malumore nel calciatore e io ho cercato di fargli capire che qualcosa stava cambiando, che stava nascendo una Roma diversa e lui doveva essere il punto di riferimento. Le lusinghe dell’Inter avevano messo qualcosa nella testa e io ho cercato di smontarle giorno dopo giorno. Ringrazio l’agente Silvano Martina che è stato fondamentale - ha concluso il ds - e ci ha aiutato a far riflettere il ragazzo. Le alternative (Icardi e Higuain ndr) sono state tali, ma la nostra prima scelta è stata quella di Edin”.

Vedi anche roma Roma, Mkhitaryan si presenta: "Felice di essere qui"