Martina spiega: "Dzeko non poteva aspettare le scelte di Icardi e dell'Inter"

Perché Dzeko ha rinnovato con la Roma? Come e quando è nata la trattativa che ha portato il bosniaco a legarsi al club giallorosso sino al 2022? E perché di conseguenza è saltato il trasferimento all'Inter? A spiegare motivi, tempi e modi deIla firma annunciata ieri sera ci ha pensato Silvano Martina, l'agente di Dzeko, intervistato da Teleradiostereo: “Edin ha Roma e la Roma nel cuore e non sono parole di circostanza per lui e per la famiglia. L’opportunità di andare all’Inter era una cosa concretissima, però c’era da aspettare ancora un pochino e un giocatore con la storia di Edin non poteva attendere le scelte di qualcuno, che può essere l’Icardi della situazione, e aspettare sostanzialmente che l’Inter decidesse il da farsi".