Roma: per il Milan è emergenza in difesa, escluse lesioni per Dybala

VERSO ROMA-MILAN

Giallorossi sempre ko in stagione senza Smalling, Mourinho deve fare a meno anche di Llorente e studia due possibili soluzioni

C'è un preoccupante ricorso storico che accompagna la Roma verso lo spareggio per il quarto posto contro il Milan di sabato alle 18. All'Olimpico, senza Chris Smalling, i giallorossi hanno perso due volte per 2-1 e nell'unica occasione in cui il difensore inglese ha potuto affrontare i rossoneri in casa, la Roma vinse con lo stesso punteggio con i gol di Dzeko e Zaniolo, quando in panchina c'era un altro portoghese, Paulo Fonseca.

Nella Roma di Mourinho il numero sei è, rispetto alla gestione precedente, forse ancora più imprescindibile e se a Bergamo la sconfitta si poteva mettere in preventivo, al di là del fatto che Smalling non ci fosse, quella allo Zini, contro la Cremonese che fino al 28 febbraio non aveva mai vinto in campionato, ha attestato come la squadra perda coesione se il suo leader difensivo è assente.

Lunedì al Gewiss Stadium, Mourinho ha perso anche Llorente: gli esami a cui si è sottoposto hanno confermato la lesione al flessore della coscia sinistra, che lo costringerà a uno stop di due settimane. Non ci sarà dunque contro Milan, Monza e Inter, la speranza è di recuperarlo almeno per la prima semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Per Smalling, invece, se ne potrà riparlare forse per la gara di ritorno.

La difesa a quattro, vista contro la Samp il 2 aprile e nel secondo tempo di Bergamo, non dovrebbe essere riproposta sabato e nel trio arretrato insieme a Mancini e a Ibanez dovrebbe trovare posto Kumbulla, a meno non venga abbassato Cristante per avere più qualità nel primo possesso.

Poi c'è Paulo Dybala: la risonanza ha escluso lesioni, ma confermato il quadro distorsivo alla caviglia sinistra. La sua presenza contro i rossoneri resta in dubbio, anche se l'argentino sembra voler fare di tutto per esserci, come confermato anche sui suoi canali social.

Vedi anche roma Roma, Dybala: "Qui la numero 10 è di Totti, ma mai dire mai..."