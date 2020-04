Roma, Pellegrini e i viaggi all'estero: "Stupito di quello che è successo nelle altre squadre"

Tutta Italia in isolamento sociale per evitare la diffusione del coronavirus ma nel decreto governativo esiste comunque la possibilità di tornare nei Paesi d'origine per stare vicino alle proprie famiglie, quello che hanno fatto diversi giocatori di Juventus e Inter per esempio. Una situazione legale che però non convince Lorenzo Pellegrini: "Sono rimasto piuttosto stupito di quello che è successo in altre squadre. Noi ne abbiamo parlato tramite una video-chiamata e tutti hanno seguito il consiglio della Roma, cioè di rimanere a casa senza fare grossi spostamenti".