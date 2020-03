Juventus, anche Douglas Costa lascia Torino: in Brasile dalla famiglia

Dopo Cristiano Ronaldo, che si è messo in isolamento a Madeira, Pjanic e Khedira, che sono volati rispettivamente in Lussemburgo e Germania, e soprattutto Gonzalo Highuain, che nei giorni scorsi è andato a Buenos Aires dalla mamma malata, un altro giocatore della Juventus lascia l'isolamento volontario in Italia per tornare in patria. Si tratta di Douglas Costa, partito per il Brasile nelle ultime ore per motivi familiari.