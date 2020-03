Coronavirus, l'Inter si aspetta tempi lunghi: in sette tornano a casa

CORONAVIRUS

L'Inter si aspetta tempi lunghi per la ripresa del campionato. Dopo Brozovic e Handanovic, anche Lukaku, Young, Moses, Eriksen e Godin hanno lasciato Milano per raggiungere le rispettive famiglie dopo che lunedì il club nerazzurro aveva dato il suo via libera alle partenze dei tesserati. Tutti e sette proseguiranno il piano di lavoro imposto dallo staff di Conte direttamente dalle loro abitazioni.

In attesa di capire quando e se riprenderà il campionato, dunque, l'Inter ha deciso di non prolungare il periodo di isolamento, lasciando liberi i giocatori di raggiungere le proprie famiglie. Una scelta che non lascia intravvedere nulla di buono sui tempi previsti per il via libera al calcio giocato.

Nel dettaglio, dopo aver espresso chiaramente la volontà di rivedere il figlio Romeo e la madre Adolphine, Lukaku è rientrato in Belgio. Relegato da solo ad Appiano Gentile per due settimane, Eriksen ha invece raggiunto in Inghilterra la compagna e il figlio. E verso la Gran Bretagna sono voltati anche Young e Moses, mentre Godin è salito su un aereo diretto in l’Uruguay.