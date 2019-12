Roma, parla Friedkin: "Voglio lasciare un segno"

Le trattative tra James Pallotta e Dan Friedkin per il passaggio di mano della Roma proseguono come testimonia il comunicato di ieri del club giallorosso e continua a filtrare ottimismo dalle parti della possibile nuova proprietà, come testimoniano due dichiarazioni dell'imprenditore e produttore cinematografico statunitense. "I tifosi della Roma sono meravigliosi, dedicano il loro cuore alla squadra, speriamo di ripagarli nel più breve tempo possibile" riporta Il Messaggero.