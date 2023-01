Roma, Mourinho: "Zaniolo? Vuole andare, ma avevo ragione io. Complimenti al Napoli per lo Scudetto"

VERSO NAPOLI-ROMA

Il tecnico giallorosso ha parlato alla vigilia di Napoli-Roma della difficoltà del match e delle situazioni extramercato

La Roma di Mourinho è attesa dal big match in casa del Napoli, ma l'ultima settimana è stata disturbata dall'affare Zaniolo. Il giocatore, non convocato per la trasferta del Maradona, avrebbe fatto irritare la dirigenza giallorossa per aver rifiutato il trasferimento in Premier League, causando un danno di mercato: "É da un mese che dice che vuole andare via - ha commentato Mourinho in conferenza -, ma alla fine purtroppo ho avuto ragione io ed è ancora qua".

"Per me è semplice dire che Nicolò non è a disposizione della squadra, il focus ora è la prossima partita e come allenatore su chi vuole lottare con me per questo club e questi tifosi. Nicolò non fa parte del progetto della trasferta di Napoli" ha specificato il tecnico giallorosso.

La Roma partirà per Napoli senza troppi stravolgimenti dal calciomercato, ma sul campo la formazione giallorossa è reduce da un buon momento: "Voglio fare i complimenti al Napoli per lo scudetto, l'ha vinto e meritatamente. Un po' anche per la poca consistenza dell'Inter e del Milan non vedo come un avversario possa fare 7-8 vittorie di fila. Lo scudetto è già loro, noi proviamo ad andare lì a vincere".

Dal punto di vista del mercato, Mourinho è stato pragmatico: "Siamo uno in meno che è Shomurodov, spero possa fare bene in prestito. Ovvio che se non arriva nessuno siamo meno di prima, ma è così e non ho niente da dire. Non mi aspettavo niente dal mercato, mentre sono consapevole delle difficoltà che avremo in futuro perché la struttura cambia con il ritorno dell'Europa League. Il gruppo però è fantastico e andiamo avanti tutti fino alla fine".

Un elemento in più rispetto al preventivato potrebbe essere Karsdorp: "Al momento è infortunato, ma si è sempre allenato con noi. Starà fuori fino a quando lui vorrà stare fuori". Su Wijnaldum: "Fa alcune cose con la squadra, ma non so dire quando potrà rientrare".

Se la Roma si gode il talento di Dybala, Mourinho ha ammesso di apprezzare Kim: "Il Napoli ha tanti bravi giocatori, ma nessuno come Dybala. Uno lo volevo prendere al Tottenham, ma la società non mi ha aiutato, ovvero Kim Minjae. Il Napoli è una grande squadra, ma nessuno è come Dybala".

Tornando al futuro di Zaniolo, José Mourinho ha condiviso una riflessione: "Tutte le squadre di Premier League sono più forti delle squadre italiane. Tutto ormai passa da diritti di immagine e diritti tv, non c'è storia e in Inghilterra c'è un potere economico completamente diverso. Ho letto anche che io vorrei andare in Premier, ma non è così, io sono tranquillo dove sono e non voglio niente. Quando la società vorrà parlare del mio futuro, sarò qui. Io penso solo alla Roma".

Un altro giocatore in scadenza di contratto è Chris Smalling, perno della difesa della Roma: "Sta giocando tanto e molto bene, sempre concentrato e professionale. La situazione sul contratto è aperta, ma secondo me lui vuole rimanere e un accordo si può trovare. Per me è più vicino al rinnovo che all'addio, ma ovviamente le cose si fanno in due. La Roma ha bisogno di Smalling e non vedo per il giocatore un posto migliore".