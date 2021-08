Roma, Mourinho: "Senza Ronaldo cosa cambia per lo scudetto? Chiedete a Inzaghi"

VERSO SALERNITANA-ROMA

Il portoghese: "Il comportamento degli esuberi? A qualcuno non interessa giocare"

Con la Salernitana sullo sfondo ("E' la prima volta che giochiamo contro una squadra che difende a cinque, sarà una partita diversa dalle altre"), José Mourinho nasconde la sua Roma e rinvia ad altri la domanda sul nuovo equilibrio del campionato dopo la partenza di Ronaldo: "Cosa cambia in chiave scudetto con il suo addio? Chiedetelo a Inzaghi". Poi lancia una stoccata agli esuberi: "Alcuni voglio giocare, ad altri non interessa...".

Sulla partita contro la Salernitana.

"Magari ci fanno una sorpresa e giocano in modo diverso, con una strategia diversa. Non si sa mai. Castori ha esperienza e conosce bene il calcio, può trovare un altro modo di giocare. Potrebbe essere una partita diversa rispetto alle altre. Sarà la prima volta che giocheremo contro una squadra che difende a cinque. Noi andremo a giocare tutte le partite per vincere. Vogliamo dal punto di vista offensivo cercare delle soluzioni. Loro sono bravi e si difendono bene, sono giocatori esperti e sarà dura. Dobbiamo trovare soluzioni".

Sull'addio di Ronaldo. Quanto perde il calcio italiano e quanto si riequilibra la corsa scudetto?

"Se la Juventus è felice e lo sono anche Cristiano e lo United è l'operazione perfetta. Non si può parlare di Ronaldo, gioca e vince da vent'anni. Cambia qualcosa per lo scudetto? È una domanda per Inzaghi, non per me".

Borja Mayoral può andare via?

"Conto su di lui. Abbiamo bisogno di tre attaccanti, solo con due è un rischio per tutta la stagione. Qualche volta giocheremo con due attaccanti visto che abbiamo tante partite ravvicinate e con tanti viaggi. Borja è un giocatore di qualità, la scorsa stagione ha segnato, lavora bene ed è un professionista. Non mi piacerebbe se andasse via".

La Roma ha perso Dzeko, la Juve Ronaldo. Le piace il campionato con il mercato aperto?

"Se sono tutti i campionati mi piace, ma se è solo uno o due no. Ho vissuto questo in Inghilterra perché io non posso comprare ma qualcuno può comprare i tuoi. A tutti gli allenatori piacerebbe avere la rosa completa agli inizi di luglio e con il mercato chiuso".

Quando parla dei due attaccanti pensa a un cambio di modulo?

"Possiamo fare tutto. Questa squadra ha giocato anche la scorsa stagione con tre difensori. Possiamo giocare come adesso ma possiamo anche cambiare. Oggi nel calcio è molto difficile avere un solo modo di giocare. La costruzione del gioco e il modulo deve essere più variabile e non fisso".

Il comportamento degli esuberi e del loro entourage?

"È una situazione che non è facile commentare. Ci sono giocatori con diversi profili e che hanno gente intorno a loro di profilo diverso. Se devo parlare di Pedro, chiaramente voleva giocare e per questo dobbiamo rispettarlo anche se ha scelto un club rivale della Roma. Bisogna rispettare la sua professionalità, il suo modo di essere: questo è un profilo perfetto per tutti i club. Qualcuno vuole veramente giocare, qualcun altro preferisce altre cose piuttosto giocare, e poi le cose sono più complicate. Ognuno è libero di fare quello che vuole, e allo stesso modo io e la Roma siamo liberi di prendere le mie decisioni".