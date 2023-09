Roma, Mourinho riparte dallo Sheriff: "Ripartiamo da zero, ma a Budapest non abbiamo perso la finale"

VERSO SHERIFF-ROMA

Il tecnico giallorosso: "Sarebbe importante vincere il girone per evitare il playoff"

Archiviata la scorpacciata di gol in campionato per il primo successo stagionale, la Roma di José Mourinho è volata in Moldavia dove affronta lo Sheriff Tiraspol nella prima giornata della fase a gironi di Europa League, competizione che affronta da vicecampione. "Sarà una stagione diversa dalla scorsa - ha commentato alla vigilia Mourinho -, ma continuerò a dire fino alla fine che la finale di Budapest non l'abbiamo persa. Ogni volta che me lo chiederanno dirò così, ma ora si riparte da zero. Vincere il girone sarebbe importante".

Nella passata stagione il cammino trionfale dei giallorossi fino alla finale iniziò con una sconfitta: "Quel ko ci complicò la strada, dovendo poi giocare il playoff. L'obiettivo è qualificarsi alla prossima fase e vincere il girone sarebbe importante".

Per quanto riguarda la formazione della Roma, Mourinho non ha voluto sbilanciarsi con l'undici completo ma ha dato qualche indicazione: "Giocherà Svilar in porta, ma non è una critica per Rui Patricio. In difesa poi ci saranno Llorente, Mancini e Ndicka. Anche Karsdorp giocherà, perché il nostro quarto difensore senza Smalling è Celik e mi voglio tenere un cambio in panchina. In attacco non dico chi gioca, ma sicuramente voglio un attaccante più creativo dell'altro".

In Moldavia la sfida è contro lo Sheriff, non sicuramente un top club ma una presenza costante negli ultimi anni nelle fasi finali delle competizioni europee: "Rispettiamo tutti gli avversari - ha assicurato Mourinho -, due anni fa abbiamo perso 1-6 una partita che si doveva vincere, così come con il Ludogorets l'anno scorso. In Europa non è mai facile, soprattutto in trasferta. Poi il loro allenatore ha detto che l'obiettivo è qualificarsi e ricordiamo che pochi anni fa lo Sheriff ha fatto la storia in Champions... Giocheremo sul serio".

Mourinho però non sarà presente in panchina per squalifica: "Non posso comunicare con la squadra ed è un problema, ma mi metterò dove deciderà lo Sheriff e guarderò da lì. Mi fido della squadra e questo ci porterà a vincere". La Roma però avrebbe potuto giocare la Champions: "Nel finale della scorsa stagione abbiamo avuto infortuni importanti quando eravamo messi bene sia in campionato che in coppa. Quest'anno non saprei dire quale sarà il percorso più semplice per tornare in Champions".