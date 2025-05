Cagliari, all'asta per beneficenza le maglie di Viola e Gaetano

Il Cagliari ha messo all'asta due cimeli originali autografati dei calciatori Viola e Gaetano. Si tratta della maglia numero 70 di Gianluca Gaetano, indossata in occasione della partita vinta 3-0 con il Monza alla Unipol Domus, con gol su punizione dello stesso fantasista napoletano. C'è poi la maglia numero 10 di Nicolas Viola, autore del primo goal che ha sbloccato la stessa partita del 30 marzo scorso. Il ricavato sarà interamente devoluto all'associazione "Be positive" presieduta da Francesco Porcella che sostiene quanti stanno affrontando un percorso di cura oncologica. L'hotel Palazzo Tirso, la clinica di benessere e ambulatorio medico Beamed e il Cagliari hanno fatto squadra per supportare il progetto di beneficenza. Un'iniziativa di solidarietà per migliorare la qualità della vita dal punto di vista nutrizionale, salutistico e psicologico e anche della cura del proprio aspetto. L'iniziativa, assieme alla consegna delle maglie, è stata presentata a Palazzo Tirso alla presenza, oltre che dei due calciatori, del direttore dell'hotel Daniele Bassetti, del direttore generale rossoblù Stefano Melis, di Francesco Porcella, con la titolare del centro Beamed Maria Valeria Sulis, la fisioterapista Nicole Andreani, la farmacista Roberta Conigiu, la nutrizionista Fabiana Mulleri, l'estetista Silvia Pischedda, la chirurga oncologa Manuela Dettori, la psicologa Chantal Lussu. "Siamo felici di ospitare nella nostra struttura questa importante iniziativa di solidarietà", ha messo in rilievo Bassetti. Be positive nasce nel 2018 per iniziativa di Claudia Puddu, scomparsa nel 2024. Una rete di sostegno impegnata nel promuovere il benessere, fornire strumenti e supporto per migliorarsi, seguendo la filosofia della fondatrice che incoraggiava le persone con queste parole: "La cura migliore è prendersi cura di sé. Siate la prima persona ad offrirvi un sorriso".