Serie B, razzi lanciati dall'esterno: Cosenza-Cesena sospesa 5'

In Serie B, pochi minuti dopo l'inizio Cosenza-Cesena è stata sospesa per oltre 5 minuti dall'arbitro, Prontera di Bologna. All'esterno dello stadio é esplosa la contestazione con lo scoppio di alcune bombe carte e l'accensione di diversi fumogeni, mentre dentro sono presenti solo poche centinaia di spettatori. Poi, sono arrivati sul terreno di gioco due o tre razzi lanciati dall'esterno della curva Sud Bergamini. A questo punto i calciatori si sono diretti verso le panchine. Il direttore di gara ha sospeso il gioco che è poi ripreso dopo 5 minuti con la situazione tornata apparentemente calma, anche se intorno al 21′ un altro razzo è arrivato questa volta da dietro la Tribuna numerata e il gioco è stato nuovamente sospeso, costringendo poi l'arbitro ad un lungo recupero. Ad una giornata dal termine del campionato il Cosenza é già retrocesso in Serie C.