Roma, Mourinho: "Mercato? Se facciamo un difensore sono già felice"

Il tecnico giallorosso alla vigilia dell'ultima giornata dei gironi di Europa League: "Dobbiamo vincere per i tifosi, per noi e per il calcio perché il gioco va rispettato. Rinnovo? Ho le idee chiare"

"Paulo l'anno scorso ha fatto un numero di partite più alto di quello che ha fatto con la Juve nella stagione precedente. Quest'anno ha avuto un problema a Cagliari e adesso questo, però alla fine è uno che quando sta in campo ci dà tanto. Preferisco dire che siamo fortunati ad averlo, e io come allenatore sono molto felice di averlo". Così il tecnico della Roma, José Mourinho alla vigilia del match di Europa League con lo Sheriff Tiraspol a proposito dell'ennesimo infortunio muscolare che ha colpito Dybala, out fino a fine anno. "È un giocatore importante per il nostro gioco offensivo - ha aggiunto - È un peccato, quando arriveremo a questo ciclo di partite contro avversari di altissimo livello (Bologna, Napoli e Juve, ndr) ci mancherà tanto, però tornerà e quando lo farà la squadra sarà migliore".

Dybala non ci sarà, ma si rivedrà Renato Sanches: "Gioca domani. Lavora con noi da due settimane di fila senza giocare. Non ha giocato e ha lavorato con noi. Spero che la sua intensità aumenti. È un po' frenato dalla paura di un infortunio muscolare. Spero che l'emozione della partita lo faccia andare dall'altro lato. Se non ci sta è dura giocare partite di livello e di intensità. Domani è importante per lui. Già sa che gioca e si è allenato in modo specifico. Domani mi aspetto 45-60 minuti veri".

Domani sera previsto un Olimpico ancora una volta sold out: "Che posso dire, il giorno che non sarà pieno lo stadio sarà una sorpresa negativa per noi. È bello, è una motivazione l'Olimpico così. Non gli interessa se ci sia una grande squadra, non ci sono condizioni. Domani dobbiamo vincere per loro, per noi, per il calcio perché il gioco va rispettato. Magari nessuno pensa che lo Slavia perda domani, ma tutto è possibile. E per questo noi dobbiamo vincere. I cambi ci saranno e saranno obbligati anche nel modo di giocare, però ci saranno opportunità per degli altri, come Belotti che lavora benissimo ed è in un buon momento di forma".

Cambi obbligati ed emergenza che inevitabilmente portano a parlare del mercato di gennaio: "Il nostro mercato sarà sempre adatto a quello che noi possiamo fare. Io ci conto, sono l'allenatore. Noi siamo insieme, non è che io voglio una cosa, Tiago un'altra, i proprietari un'altra ancora. Vogliamo tutti la stessa cosa. Non sono geloso, ma il City ha pagato 80 milioni per Phillips e a gennaio lo manda via e ne prende un altro. Noi siamo una realtà diversa. Io vorrei 1-2-3-4 giocatori, vogliamo tutti cercare di migliorare la squadra, di essere più forti, ma abbiamo difficoltà nel farlo. Ti dico onestamente: se facciamo un difensore nel mercato di gennaio sono già felice. Mi piacerebbe di più? Certo, ma non è possibile. Loro stanno lavorando per darmi opzioni per un difensore, poi se lo prendiamo abbiamo difficoltà per la lista Uefa. Mi piacerebbe che la gente lo capisse e l'onestà quando di parla degli obiettivi. Una cosa è volere, una è potere. Non possiamo fare nulla di più di un difensore che possa aiutare. Ndicka non ci sarà dal 3 gennaio, Mancini è diffidato, Llorente resiste e continua a giocare, Smalling non ci sarà".

Futuro a Roma? "Non devo pensare niente. Nella mia testa ho tutto chiaro. Le dimostrazioni del pubblico mi emozionano, creano più empatia con i tifosi. Ma non devono farlo per me. Sono i giocatori che devono sentire l’appoggio. Ma ovviamente li ringrazio".

Infine si torna sulla gara con la Fiorentina: "Abbiamo parlato tanto. Hai visto il mio post? Non c'è stato silenzio, abbiamo parlato tanto - ha detto Mou, che poi ha raccontato - Quando ho fatto il raccattapalle e papà era allenatore ho passato tante volte le informazioni".

