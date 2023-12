Roma, Mourinho cita Cicerone: "Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione"

© instagram

Dopo il silenzio nel post-partita per alcune decisioni dell'arbitro Rapuano (su tutte il doppio giallo a Zelewski), José Mourinho pubblica 4 foto sul proprio profilo Instagram per commentare il pareggio in 9 contro la Fiorentina. Nella prima lo si vede con Nicolas Burdisso, suo ex calciatore all'Inter e ora dirigente della Viola: "I fratelli sono sempre fratelli, Nicola Burdisso". Poi ringrazia i tifosi ("Grazie, grazie, grazie") per lo striscione esposto all'Olimpico "Gli occhi inebriati di giallorosso, l'anima pervasa dal romanismo. José Mourinho romanista a vita". La solita vena polemica viene fuori nella terza foto, in cui mostra un intervento falloso di Kayode non sanzionato su Zalewski. Per l'occasione, lo Special One cita Cicerone: "Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione, di Marco Tulio Cicerone, antica saggezza romana".