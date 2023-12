Roma, Dybala si ferma ancora: lesione al flessore. Salta Napoli e Juventus

ALTRO STOP

Salvo colpi di scena, la Joya si rivedrà in impegni ufficiali esclusivamente nel 2024

Altro che Napoli: Paulo Dybala dovrà stare fermo almeno tre settimane. Colpa della lesione al flessore che gli esami strumentali hanno evidenziato dopo lo stop forzato della Joya, uscita anzitempo nel corso della sfida pareggiata domenica dalla Roma in casa con la Fiorentina (1-1). Si tratta del terzo stop stagionale per l'argentino, il quale dovrebbe rivedersi direttamente nel 2024. Assai difficile un recupero per il match con la Juve del prossimo 30 dicembre. Il 30enne quindi, non sarà a disposizione di Josè Mourinho con Sheriff, Bologna, Napoli e appunto Juventus.

Vedi anche roma Roma, Mourinho cita Cicerone: "Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione"

Una brutta notizia per Josè Mourinho, che adesso dovrà rivedere alcuni equilibri in attacco: i giallorossi, lanciatissimi dopo un inizio di stagione difficile, sono adesso quarti a pari punti con il Bologna. E con il passaggio del girone di Europa League già certo. Tutto ciò anche grazie allo stesso Dybala, autore di 4 gol e 6 assist in campionato in 11 presenze. Probabile che adesso venga rispolverato Andrea Belotti, ai margini negli ultimi appuntamenti: col Bologna non ci sarà nemmeno Lukaku (da valutare l'acciaccato Azmoun), fermato dal Giudice Sportivo per un turno dopo il rosso rifilatogli dal fischietto Rapuano domenica sera. La Roma è imbattuta in Serie A dal 29 ottobre scorso in casa dell'Inter (1-0 il finale).

Vedi anche Calcio Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Romelu Lukaku