Roma, Mourinho e il futuro: "Voglio restare. Se ci sarà separazione, non sarà per volontà mia"

Il tecnico portoghese lamenta difficoltà: "Con la rosa tutta a disposizione possiamo lottare per il quarto posto"

La Roma ha perso una brutta partita in casa del Bologna e al tempo stesso si ritrova fuori dalla zona che vale l'Europa in classifica. "Senza Dybala e Lukaku sapevo che sarebbe stata dura - ha commentato José Mourinho a fine partita -. I ragazzi volevano sicuramente fare meglio, ma abbiamo avuto problemi a livello tattico e grandi difficoltà a livello fisico". La Roma sta pagando anche i tanti impegni e i tanti infortunati: "Mancini è in grande difficoltà e gioca con la pubalgia perché la squadra ha bisogno, è un esempio".

Quando si parla di Roma e Mourinho è sempre difficile non pensare al futuro: "Io voglio continuare nella Roma - ha dichiarato José a DAZN -, ma se continuo qui dobbiamo lavorare con le limitazioni del Fair Play Finanziario ed è meglio lavorare con qualche giovane che può crescere rispetto a giocatori formati che non possono migliorare".

La palla dunque lo Special One l'ha passata alla società per quanto riguarda il futuro: "Con loro non ho parlato di contratto, ma questa società ha dei tifosi unici. Se la separazione dovesse accadere, non sarà per volontà mia".

Con la sconfitta del Dall'Ara la Roma ha perso il quarto posto in classifica: "La dimensione della squadra la conosciamo, ma quando ho tutti i ragazzi a disposizione possiamo lottare per il quarto posto e fare risultato contro tutti". Infine la particolare sostituzione di Renato Sanches dopo soli 17 minuti: "Chiedo scusa al ragazzo, quello che ho dovuto fare è una cosa dura per un giocatore".