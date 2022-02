Roma, Mourinho: "Amo e combatto per questa gente"

José Mourinho, espulso nel corso del 2-2 di ieri contro il Verona, non ha parlato a fine partita ma ha voluto comunque mandare un messaggio ai tifosi della Roma attraverso Instagram. Due foto che il portoghese ha ironicamente definito "possesso palla" e "calcio diretto" prima di inquadrare lo stadio Olimpico e scrivere: "Amo questa gente e combatto per loro. Meglio non parlare e andare a cenare. Buona domenica".