Roma, Mou: "Nei momenti di difficoltà bisogna essere disponibili"

VERSO BOLOGNA-ROMA

Il tecnico giallorosso: "Serve un gruppo con mentalità forte e che vuol fare bene. Smalling? Se mi dice che sta bene, gioca"

Dopo la vittoria col Torino, la Roma cerca continuità contro il Bologna per rimanere nella zona alta della classifica e Mourinho suona la carica e indica la via da seguire. "Bisogna avere una mentalità forte, un gruppo forte, empatico, che vuole fare bene. Nei momenti di difficoltà serve disponibilità - - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Il credito è per chi non gioca molto, come Diawara che lavora molto in settimana . O Kumbulla, che entra in un minuto ma ferma una giocata pericolosa e marca un gigante come Milinkovic-Savic ed esce felice per aver fatto qualcosa per la squadra". Getty Images

"Piu' del ruolo, della tattica, del mio lavoro per me il credito è per i giocatori e per la loro mentalità. Bisogna essere disponibili nei momenti di difficoltà", ha proseguito lo Special One. "El Shaarawy a destra? Se dovesse essere necessario sono sicuro che lo farebbe bene. Sta bene psicologicamente, da tempo non giocava 90 minuti - ha proseguito -. Sta facendo una stagione in crescendo".

Poi qualche battuta sulla posizione in classifica e sull'obiettivo quaro posto. "Il campionato non è sempre utopia. Si perdono partite, giocatori, ci sono squalifiche. Per qualche ragione le squadre sono lì - ha sepigato Mou -. Inter, Atalanta e Milan erano lì anno scorso e sono lì ora. Se riusciamo a stare lì vicino a fare i nostri punti è meglio, è motivante. Ti dà un feeling importante, a 4,6,7 punti. Siamo lì per qualche ragione".

Capitolo Smalling. "Smalling è un grande giocatore, importante per noi. Ci sono Kumbulla, Mancini e Ibanez, non è un problema, non è una situazione in cui deve giocare per forza. Facciamo la gestione, parliamo con lui - ha spiegato lo Special One -. Abbiamo giocato l'altro ieri, domani prenderemo la decisione giusta". "Sarà anche l'opinione dei giocatori a essere importante, è più importante dei controlli e della tecnologia - ha continuat Mou -. Il feeling è molto importante, nel caso di Smalling posso dire che se lui domattina mi dice che si sente benissimo gioca, se mi dice che si sente al 99% e non al 100% lo proteggo".

Poi sull'importanza di Rui Patricio nella striscia positiva giallorossa: "Il dato è importante, Rui è importante, ma la squadra lo è di più. È uno dei portieri più esperti, con più qualità e regolarità in Europa, ma abbiamo preso 3 gol a Venezia e a Verona con lui. Quando la squadra gioca bene e difende come squadra è più facile. Durante una partita ci sono dei momenti in cui la squadra non riesce a risolvere tutto e arriva il momento in cui il portiere può fare la differenza. Rui non ha avuto tante cose da fare in queste partite, ma ha risposto sempre presente e siamo contenti".

Sul centrocampo in vista del Bolgona José invece ha ancora qualche dubbio. "Vediamo se avremo Cristante e Villar o uno dei due - ha spiegato -. Ancora stiamo aspettando, ancora è possibile, sono passati 13-14 giorni. I giocatori non hanno sintomi da tanti giorni, quasi dall'inizio. Si stanno allenando benissimo a casa, ma col nostro controllo a distanza. Stiamo aspettando se possono giocare". "Zaniolo mezz'ala? Nei momenti di difficoltà è importante essere disponibili - ha continuato - Può giocare come 10, come mezz'ala, come punta unica. Può fare tutto con voglia, empatia, mentalità". "Dobbiamo vedere giorno dopo giorno, ora abbiamo perso Pellegrini, fino a gennaio non possiamo più pensare a lui - ha concluso Mourinho -. Vediamo le difficoltà che arrivano, magari succede qualcosa di positivo, magari recuperiamo Cristante, non lo so. Dobbiamo gestire le cose come arrivano".