Roma, Mancini: "Siamo stati più forti dell'Inter"

Inter-Roma, le immagini dal Meazza













































1 di 24 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

"Dopo la partita persa con l'Atalanta, facendo la partita migliore della stagione, siamo venuti qui a giocarcela. Oggi ci sentivamo più forti anche dopo il gol, siamo rimasti compatti e uniti soffrendo contro una grande squadra come l'Inter". Gianluca Mancini analizza così il successo della Roma a San Siro contro la squadra di Simone Inzaghi. "All'inizio non siamo andati a prenderli alti, ma non l'avevamo preparata così. Infatti dalla panchina ci richiamavano, poi dopo il gol siamo stati più aggressivi, è un nostro limite su cui dobbiamo migliorare".