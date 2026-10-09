Malen a tutto tondo: "Con Gasp è saltato anche un tavolo. Ho lasciato l'Aston Villa per la posizione in campo"

Ha saltato la sosta internazionale per un acciacco fisico. "Mi è dispiaciuto non andare in Nazionale". Ora, Donyell Malen è pronto a riprendere da dove aveva concluso prima della pausa. Facendo quello che gli riesce meglio: gol. Una confidenza, quella con la porta, che non era così naturale fino allo sbarco nella capitale. Ma quindi, cosa è cambiato nel repertorio dell'olandese? La spiegazione è arrivata dal diretto interessato, intervistato dal Corriere dello Sport.