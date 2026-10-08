Nico Paz e Dybala, uno contro l'altro per candidarsi ad anti-Inter ed ereditare il trono di Messi

Qualora fosse stato convocato da Scaloni, Dybala avrebbe avuto la stessa fortuna del suo prossimo avversario nonché connazionale. E guardando le prime sei stagionali, il 21 giallorosso si sarebbe anche meritato una chiamata. Presumibilmente, il ct argentino vuole ancora verificare la tenuta fisica di un calciatore, che solo ora dopo anni sta trovando continuità. La Joya spera di mantenersi su questi livelli per guadagnarsi la fiducia di Scaloni e ritornare a indossare la camiseta albiceleste che non indossa da due anni. L'ultima volta, nel 2024, il classe 1993 disputò solamente 17 minuti in due partite.