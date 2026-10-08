Roma, Mourinho: "Con la Roma è finita dopo Budapest, quando sono tornato ero già morto. La proprietà? Approccio diverso"

La vicenda, per il tecnico di Setubal, ebbe ripercussioni anche sul rapporto con la proprietà: "La società aveva un profilo diverso dal mio e un approccio diverso che ho avuto per quella finale. Il giorno della finale a Budapest sono stato esonerato: quando sono ritornato dalle vacanze ero già morto. Il funerale è stato a gennaio, quando mi hanno licenziato". Se dovesse incontrare i Friedkin tra sei giorni? "Se li trovo nel tunnel dopo la partita, prima della partita, saluto senza nessun tipo di problema."