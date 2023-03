Roma, la risposta di Mourinho alla sentenza: tornano le manette

© instagram

José Mourinho rompe il silenzio social dopo essersi visto confermare le due giornate di squalifica per il battibecco con il quarto uomo Serra nel corso di Cremonese-Roma. Il tecnico giallorosso ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram, che non è passato inosservato: braccia incrociate di poco sotto al volto, a mostrare un bracciale e un orologio. Apparentemente un semplice post a tema ‘pubblicitario’, con tanto di ringraziamenti agli sponsor, ma in molti lo hanno identificato come un rispolvero del gesto delle manette usato ai tempi dell’Inter nel pareggio in 9 contro la Sampdoria a San Siro, nel 2010, sinonimo di un'ingiustizia subita. Un messaggio che ha mandato in visibilio i tifosi giallorossi, tutti dalla parte dello Special One.