Roma, confermati i due turni di squalifica a Mourinho: niente derby

LA DECISIONE

Respinto il ricorso dell'allenatore portoghese, che non sarà sulla panchina giallorossa per le sfide con Sassuolo e Lazio

La Corte sportiva d'appello ha appena respinto il ricorso presentato dalla Roma per le due giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al tecnico José Mourinho, espulso nel corso della partita con la Cremonese. A Mourinho era stata sospesa la squalifica perchè in atto un'indagine della Procura federale sul diverbio con il quarto uomo Serra, che ieri è stato deferito. Ora il tecnico della Roma salterà la partita contro il Sassuolo di domenica e il derby contro la Lazio del 19 marzo.

Dopo la sospensiva disposta sabato scorso, la Corte Sportiva d'Appello presieduta da Umberto Maiello ha dunque respinto il ricorso presentato dalla Roma in merito alla squalifica di 2 giornate inflitta al tecnico portoghese, che sarà costretto a vedere il derby dalla tribuna.

Mourinho, espulso in occasione della gara contro la Cremonese del 28 febbraio, era stato sanzionato con due giornate di stop e un'ammenda di 10.000 euro dal Giudice Sportivo "per aver contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione e per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive".

IL COMUNICATO

"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE, SEZIONE I

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Michele Messina – Componente

Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

nell’udienza fissata il 10 marzo 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 202/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S. Roma S.r.l. e dal Sig. Josè Dos Santos Mourinho in data 03.03.2023 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 inflitta al Sig. Josè Dos Santos Mourinho in relazione alla gara Cremonese/Roma del 28.02.2023;

uditi l’ Avv. Antonio Conte, il General Counsel Lorenzo Vitali nonché il sig. Josè Dos Santos Mourinho;

sentiti l’arbitro, l’assistente n.1, l’assistente n.2 e il IV ufficiale;

ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Respinge il reclamo in epigrafe".

