Roma, la Curva Sud omaggia Nainggolan: "Non sarai mai un avversario, bentornato Radja"

Il passato non si dimentica. Radja Nainggolan è tornato sul campo dell'Olimpico con la maglia del Cagliari e i tifosi della Roma hanno accolto il centrocampista belga, grande ex di giornata, con grande affetto. L'Olimpico non ha dimenticato il Ninja e al momento dell'annuncio della formazione degli ospiti gli ha riservato cori ed un'ovazione. In Curva Sud, cuore del tifo giallorosso, è apparso anche uno striscione per l'ex numero 4 romanista: "Mai un avversario, bentornato Radja".