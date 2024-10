Roma: Juric verso l'esonero, può tornare De Rossi

I tifosi hanno nel mirino soprattutto la società, colpevole di aver rinnovato in estate il contratto a DDR nonostante non avesse la fiducia dell'ad Lina Souloukou, che poi ha spinto per il suo esonero e per scegliere Juric salvo poi dimettersi a stretto giro di posta anche per le minacce ricevute. Ma non mancano le critiche ai giocatori, contestati alle 2 di questa notte in stazione Termini a Roma di ritorno da Firenze: faccia a faccia con Pellegrini (che dopo il match ha detto: "Se il problema sono io, pronto ad andarmene") e Mancini, rispettivamente capitano e vicecapitano. "La pazienza è finita, svegliatevi" il messaggio recapitato dagli ultrà che giovedì contro il Torino all'Olimpico preparano un'altra contestazione.