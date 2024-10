Serie A, Fiorentina-Roma 5-1: l'allievo Palladino umilia il suo maestro Juric al Franchi

Da inizio settembre 2024, esclusi i calci di rigore, solo Mateo Retegui (sei) ha segnato più di Moise Kean (quattro come Dany Mota) in Serie A.

Solo Nico Paz (2004) è più giovane di Edoardo Bove (2002) tra i centrocampisti che hanno preso parte ad almeno tre reti in questo campionato (un gol e due assist per il giocatore della Fiorentina).

Era da dicembre 1997 che la Fiorentina non segnava almeno cinque reti in due match di fila in Serie A (5-1 vs Vicenza e 5-0 vs Atalanta in quel caso).

La Roma ha subito almeno cinque reti in una gara di Serie A per la prima volta da febbraio 2011 (sconfitta 5-3 in trasferta vs Inter).

Lucas Beltrán ha segnato per due gare di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2023 (tre in quell’occasione). Inoltre, l’attaccante ha sia segnato che fornito un assist in un match di Serie A per la prima volta in carriera.

Nessuna squadra conta più giocatori con almeno due gol realizzati della Fiorentina in questa Serie A: cinque come l’Atalanta e la Lazio.

Moise Kean ha realizzato quattro gol nelle ultime sette presenze in Serie A, una marcatura in più di quanto fatto nelle precedenti 37 gare nella competizione (quattro).

La Fiorentina ha realizzato 11 reti negli ultimi due match di Serie A, due in più di quelli segnati nelle precedenti sette partite di questo campionato (nove appunto).

La Fiorentina ha segnato 20 gol dopo nove gare giocate in questo campionato; era dal 2005/06 che la Viola non segnava cosi tanto a questo punto del torneo (20 anche in quel dopo nove match giocati).

Era dal 13 novembre 2022 che Moise Kean non realizzava una doppietta in un match di Serie A (con la Juventus contro la Lazio in quel caso).

Manu Koné ha realizzato un gol in un match dei maggiori cinque tornei europei per la prima volta da novembre 2023 (con il Broussia Monchengladbach contro il Borussia Dortmund in quel caso).

100ª presenza per Manu Koné nei maggiori cinque tornei europei (14 con il Tolosa, 79 con il Borussia Monchengladbach e sette con la Roma).