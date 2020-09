Roma, intervento riuscito per Zaniolo: almeno sei mesi di stop

Nicolò Zaniolo è stato operato con successo al ginocchio sinistro. Il talento della Roma è stato sottoposto alla ricostruzione del legamento crociato sinistro in Austria, alla clinica Gelenkpunkt di Innsbruck, e l'intervento eseguito dal Professor Christian Fink (come Demiral e Chiellini) è tecnicamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in almeno sei mesi. Zaniolo ora resterà una settimana in Austria prima di far ritorno a Roma.