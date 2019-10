Roma, insulti razzisti a Juan Jesus: tre anni di Daspo

Il colpevole degli insulti razzisti via web a Juan Jesus non l'ha passata liscia: il questore lo ha punito con tre anni di Daspo, ossia il divieto di accedere a luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive. La Roma aveva chiesto un Daspo a vita per il titolare dell'account instagram, denunciandolo alla Digos per minacce aggravate e stalking. Juan Jesus su Instagram aveva postato gli screenshot degli insulti ricevuti, la società giallorossa ha fatto il resto.